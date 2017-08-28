АФК «Система» объявила о новом техническом дефолте на 8,9 млрд рублей

АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму, эквивалентную 8,9 млрд рублей. Его наступление связано с продолжающимся арестом принадлежащих «Системе» и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК.

В заявлении компании подчеркивается, что основания для технического дефолта носит сугубо формальный характер.

«Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме»,- отметили в АФК.

В конце августа Арбитражный суд Башкирии в основном удовлетворил иск «Роснефти», взыскав с АФК «Система» и «Системы-инвест» 136,3 млрд рублей. Истец просил взыскать 170,6 млрд рублей.

О предыдущем техническом деволте компания объявляла в середине июля. Тогда речь шла о кредитных обязательствах корпорации на 3,9 млрд рублей.

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

Ответчики настаивали, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства и ущерба не нанесла. Представители «Системы» утверждают, что компания не несет ответственности за изменение макроэкономических показателей.

Отметим, что «Система» подавала ходатайства о привлечении независимых экспертов для оценки сделок, однако суд в них отказывал. С начала судебного разбирательства акции компании упали почти вдвое.