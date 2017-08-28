Интерфакс: Шредер может возглавить совет директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявлен кандидатом на пост председателя совета директоров «Роснефти», сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с соответствующей директивой правительства.

«Он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере», — поясняется в документе, почему на пост был предложен именно Шредер.

По словам собеседника агентства, директива согласована профильными ведомствами и внесена в правительство.

Ранее правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров «Роснефти», среди которых также были помощник президента Андрей Белоусов, который руководит советом на данный момент, министр энергетики Александр Новак, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Как пояснял сам Шредер, он не знает, почему ему предложили побороться за этот пост, однако принял решение вступить в гонку, несмотря на критику ряда германских политиков.

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором планируется избрать состав совета пройдет 29 сентября 2017 года.

Напомним, Шредер руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет Nord Stream 2. Он также был членом совета директоров ТНК-BP, которую позже купила «Роснефть».

Пост канцлера Германии Шредер занимал с 1998 по 2005 года.

Максим Прошкин