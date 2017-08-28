Экс-мэр Владивостока получил иск почти на 500 млн рублей

Генпрокуратура подала иск против бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции, на 471 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Александра Высоцкого.

«Я полагаю, что это очередное давление со стороны обвинения на Пушкарева», — заявил адвокат.

Ранее бывши мэр назвал свое содержание под стражей излишней мерой. «Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют», — утверждал Пушкарев.

1 июня Игорь Пушкарев был задержан во Владивостоке и доставлен в Москву. На следующий день Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу. 22 июня суд арестовал имущество Игоря Пушкарева.

По версии следствия, Игорь Пушкарев организовал покупку предприятием «Дороги Владивостока» строительных материалов у группы компаний «Востокцемент», возглавляемой его родственниками. Ущерб от действий Пушкарева, считает следствие, составил 158 млн рублей, а сам мэр получил не менее 45 млн рублей. Он свою вину не признает.

В марте Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Пушкарева от должности мэра Владивостока.

Максим Прошкин