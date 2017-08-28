Минспорт поддержит решение Липнцикой стать чиновницей

Минспорт окажет «всю возможную поддержку» завершившей карьеру фигуристке Юлии Липницкой, если она захочет стать чиновником, сказал ТАСС глава министерства Павел Колобков.

«Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте», — рассказал Колобков.

По его мнению, Липницкая — спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст.

Ранее о завершении карьеры в спорте сообщила мама 19-летней фигуристки. «О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сказала она.

Мать фигуристки отметила, что Липницкая живет только на олимпийскую стипендию и не получает зарплату от федерации.

В 2014 году Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в Сочи. В том же году она завоевала серебро чемпионата мира.

В 2016 году Липницкая пропустила чемпионат России из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила после падения на скользком тротуаре. В феврале спортсменка досрочно завершила сезон из-за травмы.

Максим Прошкин