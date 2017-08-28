Минкульт будет запрещать прокатчикам работать в случае неуплаты взноса: по 5 млн рублей за каждый новый фильм

Минкульт может отозвать прокатные удостоверения всех фильмов прокатчика, который откажется оплатить прокатный сбор за новый фильм. Текст поправок к закону о кинематографии опубликован на официальном сайте правовой информации.

В планы Минкульта входит увеличить стоимость прокатного удостоверения с 3500 рублей до 5 млн рублей. Взимать его будут за те фильмы, чье число показов в кинотеатрах превысит 100 сеансов.

После того, как число показов превысит допустимое, прокатчик будет обязан внести в Фонд кино необходимый сбор в течение 30 дней. Минкульт может выдать прокатное удостоверение повторно, если прокатчик все-таки решится оплатить сбор.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что стоимость прокатного удостоверения может увеличиться в 1500 раз. Однако тогда механизм оплаты в Фонд кино не был прописано.

Отмечалось, что после того, как отчисления от производителей российских картин поступят в Фонд кино, этот фонд «возместит» денежные средства. Также Фонд кино может по собственной инициативе компенсировать деньги «фильмам-событиям».

По словам министра культуры Владимира Мединского, повышение стоимости прокатного сбора позволит решить три задачи: «увеличить финансирование отечественного кино», «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта» и «попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы».

В Минкульте также предлагали, что если сбор фильма в российском прокате превысит 200-300 млн рублей, то цена прокатного удостоверения для этого фильма будет больше.

Максим Прошкин