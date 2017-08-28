США разрешили россиянам оформлять неиммиграционные визы в Ереване

Россияне, которым необходимо получить неиммиграционную визу США, смогут оформить ее в американском посольстве в Ереване. Об этом сообщается на сайте дипмиссии в Армении.

«Консульским отделам разрешено принимать заявки на получение неиммиграционной визы от граждан третьих стран, которые физически присутствуют, но не являются резидентами их принимающей страны», — говорится в сообщении.

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве.

Сообщалось, что в связи с нововведениями срок оформления американских виз может увеличиться до полугода.

Такое решение, как объяснила американская сторона, было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что проблемы с оформлением неиммиграционных виз могут быть связаны с неэффективной работой визовых подразделений представительств США.

«Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели. Расчет очевиден — попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений», — считают в внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также посоветовали американским коллегам не вводить общественность в заблуждение, а также не использовать сокращение персонала как очередной «раздражитель».

Напомним, 28 июля МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Такое решение в МИД назвали ответной мерой после принятого Сенатом США закона о санкциях против России.

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Максим Прошкин