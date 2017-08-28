СМИ: фигуранта «дела реставраторов» после приговора задержали снова

После того, как суд в Санкт-Петербурге приговорил директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева по «делу реставраторов» к 4,5 годам условного заключения, его задержали сотрудники ФСБ, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, новое задержание Сергеева связано с уголовным делом о хищении бюджетных средств на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево.

Ранее задержанный признал вину в хищении средств, выделенных из бюджета, на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Напомним, расследование «дела реставраторов» началось в марте прошлого года. Оно связано с хищениями бюджетных средств при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. Основным обвиняемым по делу проходит бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

СМИ также сообщали, что при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево были похищены денежные средства. Источники отмечали, показания по делу дал арестованный петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко, которого обвиняют в контрабанде.

Максим Прошкин