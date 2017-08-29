Начальника колонии в Красноярском крае здержали за взятку в 5 млн рублей

Начальник колонии в Краснодарском крае задержан по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, начальник колонии поселения предложил одному из заключенных за 8 млн рублей поспособствовать условно-досрочному освобождению.

«Подозреваемый согласился, и 24 августа 2017 года супруга осужденного передала посреднику часть взятки в сумме 5 миллионов рублей, после чего он был задержан сотрудниками УФСБ, и дальше его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативных сотрудников», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.