КНДР запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея произвела пуск ракеты в сторону Японии. Об этом сообщает Reuters.

«Запущенная ракета примерно в 06:06 (00:06 мск) пролетела в воздушном пространстве над нашей страной, и в 06:12 (00:12 мск), предположительно, упала в Тихий океан примерно в 1180 км от мыса Эримо», — сказал на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что запущенная ракета распалась на три части.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. 26 августа КНДР уже запускала баллистические ракеты малой дальности в сторону Японии. Они пролетели 250 км и упали в море.

Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел санкции против Северной Кореи после пуска баллистических ракет 28 и 4 июля. По мнению экспертов США, ракеты «Хвасон-14», испытания которых проводил тогда Пхеньян, способны долететь до Аляски.