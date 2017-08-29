Последняя серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам
Завершающая серия седьмого сезона сериала «Игра престолов» собрала рекордное число зрителей. Об этом сообщает New York Times.
По данным компании Nielsen, в воскресенье вечером на территории США серию под названием «Дракон и волк» посмотрели 12,1 млн человек. Телеканал HBO, который производит сериал, рассказал о 16,5 млн просмотров.
По сравнению с финалом прошлого сезона аудитория «Игры престолов» выросла на 36%. По данным HBO, каждую серию седьмого сезона смотрят более 30 млн человек, так как основная часть зрителей смотрят сериал после премьерного показа.
Ожидается, что заключительный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году и будет состоять из шести серий.
Напомним, в конце июля хакеры взломали HBO и украли несколько серий седьмого сезона сериала. На телеканале сообщили, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено, не уточнили. Кибермошенники утверждали, что завладели полутора терабайтами данных, и требовали вознаграждения. В противном случае они грозились выложить невышедшние серии «Игры престолов» в сеть. В итоге шестая серия появилась в интернете за пять дней до премьеры.