«Яндекс» объяснил исчезновение острова Сахалин со своих карт

«Яндекс» объяснил техническим сбоем пропажу острова Сахалин со своих карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса», — заявили в «Яндексе».

Ранее во вторник выяснилось, что сервис «Яндекс.Карты» перестал отображать Сахалин. На месте острова при определенных масштабах была видна только водная гладь Охотского моря.

Неполадки с картами связывали с пуском баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японии.