Волгоградский губернатор доложил Путину о признании поджигателя травы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании у президента заявил, что задержанный по подозрению в организации поджогов в регионе признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, которые намеренно занимались поджогом», — отметил он.

По словам Бочарова, один злоумышленник был задержан, а второй находится в бегах. В разговоре с Путиным губернатор также пообещал выяснить мотивы поджигателей.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в причинах пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. В телефонном разговоре с главой государства министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков не исключил вероятности поджогов.

После этого в Волгоградской области вычислили возможных поджигателей травы, из-за которых возникли пожары. Ими оказались подростки 15 и 17 лет.

Возгорание сухой травы общей площадью 1 га произошло 25 августа. Пожар возник на расстоянии 400 метров от жилого дома. В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены шесть очагов возгорания, а также следы умышленных действий, приведших к возгоранию.