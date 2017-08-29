СМИ сообщили о выходе на пенсию генерала ФСБ Олега Феоктистова

Олег Феоктистов, один из самых могущественных генералов ФСБ, по факту поставивший эту спецслужбу на вершину пирамиды силовых ведомств России, а после ухода из спецслужб занимавшийся вопросами безопасности в компании «Роснефть», где был участником дела против министра Улюкаева, уходит на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

«Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники сообщала, что генерал был уволен из госкомпании «Роснефть», где проработал менее полугода. Позже информацию подтвердил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, генерал возвращается на военную службу.

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До прихода в «Роснефть» он служил заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Это управление сопровождало наиболее громкие уголовные дела в России последних лет, в том числе в отношении бывших губернаторов — Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова.

В сентябре 2016 года Феоктистов стал вице-президентом «Роснефти». Он занимал должность руководителя службы безопасности компании в качестве так называемого прикомандированного сотрудника.

Именно в «Роснефти» Феоктистов поучаствовал в одном из громких дел — в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр был арестован, но и карьера Феоктистова в «Роснефти» закончилась.

Максим Прошкин