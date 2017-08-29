Ректора РГГУ Евгения Ивахненко уволили

Евгений Ивахненко уволен с поста ректора Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом Ивахненко рассказал РБК.

«Подтверждаю увольнение по приказу министра образования, то есть контракт прерван. [О причинах] говорить ничего не хочу», — сказал он.

По словам Ивахненко, за время его работы показатели университета улучшились «и по финансам, и по мониторингу, и по другим направлениям». Он добавил, что до его назначения в РГГУ три года не выплачивали отпускные.

Временно исполняющим обязанности главы вуза назначен Александр Безбородов, первый проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института.

В пресс-службе университета подтвердили уход Ивахненко.

Евгений Ивахненко был назначен ректором РГГУ 3 марта 2016 года. Голосование в ученом совете вуза за нового ректора сопровождалось скандалом. В феврале 2016 года преподаватели вуза опубликовали открытое письмо, в котором говорилось, что членов ученого совета вызывали в Минобрнауки и просили не голосовать за другого кандидата Андрея Хазина.

После назначения Ивахненко из РГГУ ушли ведущие преподаватели института психологии. Они уволились из-за кадровой политики нового ректора вуза и планов по увеличению нагрузки на преподавателей. Всего заявления написал 21 человек.