Полиция задержала двух организаторов «групп смерти» в соцсетях

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России задержали двух организаторов «групп смерти» в соцсетях — в Подмосковье и Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В Хабаровском крае операцию провели сотрудники управления «К» МВД России совместно с коллегами из управления МВД России и Следственного комитета России по Хабаровскому краю. Они «задержали администратора закрытой группы в социальной сети, склонявшую подростков к совершению самоубийств».

Накануне сотрудники управления «К» МВД получили информацию о проживающей в Камчатском крае девушке-администраторе группы, склоняющей подростков к совершению самоубийств. После того, как ее задержали, выяснилось, что она каждому из нескольких десятков участников группы отправляла задания, которые нередко представляли опасность для жизни.

Волк отметила, что в отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников.

В Подмосковье задержали 21-летнего организатора «группы смерти». Группа была создана в январе этого года.По месту жительства задержанного правоохранители изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими подписчиками.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доведение, склонение или содействие суициду приравнивается к особо тяжким преступлениям. Они фактически приравнены к умышленному убийству.

Напомним, об этой проблеме неоднократно рассказывала «Новая газета». После серии публикаций газеты, в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства.

Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.