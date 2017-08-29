ВЦИОМ: каждый второй россиянин слышал об аресте Серебренникова

50% россиян слышали об аресте режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения 68 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О подробностях дела знают 12% опрошенных. 37% респондентов впервые узнали об этой ситуации из всероссийского телефонного опроса, проведенного 25—27 августа среди 1800 человек.

59% россиян не смогли вспомнить, чем известен Серебренников. 15% респондентов назвали его режиссером, еще 6% вспомнили, что он работал в «Гоголь-центре». 4% опрошенных сказали, что деятельность Серебренникова связана с культурой.

28 августа 35 известных зарубежных деятелей культуры организовали сбор подписей под петицией в защиту режиссера. В частности, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, лауреат двух премий «Оскара» Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф, немецкий режиссер Томас Остермайер, драматург Мариус фон Майенбург и другие.

В поддержку режиссера также высказались многие российские деятели культуры. Среди них издатель Ирина Прохорова, актрисы Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, режиссеры Алексей Мизгирев и Иван Вырыпаев, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков и другие.

В конце августа режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Свою вину режиссер не признал. Обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Он был задержан накануне в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Позже стало известно, что из-за ареста режиссера съемки фильма будут приостановлены.