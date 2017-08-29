СМИ сообщили о задержании подозреваемого в нападении на Станислава Думкина

Подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина в московском Парке Горького, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также РЕН ТВ.

По словам собеседника РИА Новости, в настоящий момент задержанного везут в Следственный комитет на допрос.

Ранее источник агентсва сообщил, что подозреваемый в нападении скрылся от следствия: не явился по овызову в Следственный комитет (СК), а также не появляется по месту жительства.

Напомним, информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что подозреваемым является Корней Макаров, сын одного из актеров популярного сериала «Интерны».

Официально имя подозреваемого не сообщалось. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова только заявляла, что следствие установило и опознало лицо, подозреваемое в нападении. По ее словам, это житель столицы 1994 года рождения.

13 августа в московском Парке Горького неизвестные избили блогера Станислава Думкина. Позже мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».