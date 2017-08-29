Суд продлил срок домашнего ареста математику Дмитрию Богатову до 7 октября

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест предподавателю математики Дмитрию Богатову до 7 октября. Об этом сообщают информагентства.

Как пояснил «Новой газете» адвокат Саркис Дарбинян, сторона обвинения просила продлить арест на основании того, что компьютерно-техническая экспертиза техники, которую изъяли в доме математика (у Богатова забрали три компьютера и мобильные телефоны), не закончена. Соответственно, следствие не может с ней ознакомиться и предъявить обвинение. По словам адвоката, продление ареста в данном случае предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом (УПК).

Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. «Мы считаем, что содержание под стражей было строгим наказанием, но и домашний арест также является строгой мерой для человека, который ничего не совершал», — подчеркнул Дарбинян.

Адвокаты, по словам Дарбиняна, обжалуют решение Пресненского суда в Мосгорсуде.

В конце июля Пресненский суд Москвы своим решением перевел Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест. Математика обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. Якобы для этих целей он использовал фейковый аккаунт в «ВКонтакте», с которого писал от имени Айрата Баширова. Сам Богатов свою вину не признает. Его защита поясняла суду, что записи в соцсети делались с 104 IP-адресов, адрес Богатова был одним из них.