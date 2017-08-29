Росгидромет ответил на обвинения в неправильном прогнозе перед ураганом в Москве

Заместитель руководителя Росгидрометцентра Игорь Шумаков назвал действия метеорологов правильными и выразил несогласие с претензиями Генпрокуратуры к точности прогноза погоды на 29 мая, сообщает Интерфакс.

По его словам, действия метеорологов были признаны правильными в Госдуме, в Совете Федерации, в Следственном комитете и Генпрокуратуре.

Собеседник агенства также добавил, что в Москве скорость ветра не превышала 25 м/с, что укладывалось в выпущенный прогноз.

Шумаков также заявил, что проверка еще идет, и Росгидромет работает над ошибками.

Ранее газета «Коммерсанъ» сообщила, что генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке при прогнозе урагана в Москве, «согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 м/с».

29 мая в Москве и Московской области прошел ураган, из-за которого 18 человек погибли и более 200 пострадали. Скорость ветра достигала 25 м/с, что по правилам МЧС относится к чрезвычайной ситуации. Однако жители не получили массовую рассылку с предупреждением.

Мобильные операторы МТС и Билайн заявили, что отправляли своим абонентам предупреждения о надвигающемся на Москву урагане.