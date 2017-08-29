Служба защиты конституционного строя ФСБ подключилась к работе по делу Серебренникова

Оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на близкие к спецслужбам источники.

Это подразделение ФСБ, известное как 2-я служба, «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры».

По словам бывшего начальника Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России Александра Михайлова, театры и музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя.

«Учреждения культуры могут использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации, на их базе может осуществляться вербовка», — добавил Михайлов.

В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники ФСБ могут вести наблюдение, прослушивать телефоны, контролировать переписку, обследовать помещения, проводить оперативные эксперименты и внедрять сотрудников в группы, уточняет РБК.

Как сообщают собеседники РБК, спецслужба начала проверку связей и контактов фигурантов дела «Седьмой студии» после обысков и первых задержаний.

«В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — пояснил Михайлов.

По данным РБК, 2-я служба ФСБ участвовала в ряде резонансных дел. В частности, в расследованиях «дела реставраторов» и убийства политика Бориса Немцова.

В конце августа режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении бюджетных средств в раземере 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, режиссер с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и бывшим генеральным директором студии Юрием Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.

Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Позднее им предъявили обвинение в мошенничестве.

В конце августа Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. Воронову подозревают в том, что она по приказу Серебренникова разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие «заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».