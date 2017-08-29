Суд признал правомерным строительство жилых комплексов на землях МГУ

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность строительства на землях МГУ жилых комплексов бизнес-класса Dominion и «Шуваловский», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суд постановил, что МГУ использует земельный участок в соответствии с его целевым назначением, получил необходимые разрешения на строительство, а также разрешения на ввод готовых объектов в эксплуатацию.

Комплексы были построены девелоперской компанией «Интеко», принадлежавшей Елене Батуриной, жене тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Постановление о строительстве было подписано в 2004 году.

В 2015 году по требованию прокуратуры Росреестр провел проверку МГУ на предмет соблюдения земельного законодательства. МГУ обвинили в в нецелевом использовании участка федеральной земли, который предназначался для строительства образовательных объектов. В результате на вуз был наложен штраф в размере 700 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства. МГУ обратился в Арбитражный суд Москвы, оспорив это предписание.

В марте 2017 года «Коммерсантъ» сообщил, что Росреестр настаивает на сносе домов на территории МГУ. Затем в ведомостве опровергли эту информацию.

