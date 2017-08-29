Верховный суд приговорил соучастника теракта на мюзикле «Норд-Ост» к 18 годам и 9 месяцам колонии

Верховный суд России приговорил к 18 годам и 9 месяцам колонии Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке. Об этом «Новой газете» рассказал один из потерпевших Дмитрий Миловидов.

Таким образом, суд смягчил приговор соучастнику теракта на три месяца.

29 августа Верховный суд России рассматривал законность приговора в отношении Закаева. Ранее Московский окружной военный суд приговорил его к 19 годам колонии. Представители потерпевших требовали отменить приговор в отношении Закаева, а уголовное дело вернуть прокурору.

Апелляционную жалобу на решение Московского окружного военного суда подали представители потерпевший стороны, рассказала адвокат Мария Куракина. Это сама Куракина, а также адвокаты Каринна Москаленко, Игорь Зубер, Татьяна Окушка и другие.

В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались террористы, но не знал, что именно он везет и для каких целей. За перевозку оружия он получил вознаграждение. Соучастие в терактах, убийствах и захвате заложников Закаев отрицал.

Прокурор в ходе процесса требовал для него 23 года колонии строгого режима.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла в октябре 2002 года. Тогда группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра.