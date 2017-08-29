В Узбекистане задержали около 4 тысячи «бесцельно гулявших» ночью граждан

В узбекском городе Хорезм в ночь на 27 августа милиция задержала 3706 человек за то, что они «бесцельно гуляли» по улице после 9 часов вечера. Об этом сообщает узбекское отделение «Радио Свободы».

Выражение «бесцельно гулявшие» приводится в сообщении УВД Хорезмской области, уточняет издание.

Как сообщил изданию сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана, большая часть задержанных была арестована на сутки, и отпущена после привлечения к штрафу в качестве правонарушителей. С остальными были проведены профилактические беседы, добавил он.

При этом закона, запрещающего гражданам Узбекистана гулять по улице в ночное время, а также режима военного времени или комендантского часа в стране не действует. В МВД также не рассказали об основаниях для задержания.

В управлении МВД по Хорезму подчеркнули, что «хорошие люди не ходят по улице в ночное время».