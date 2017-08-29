ЦБ объявил о санации ФК «Открытие»

Центробанк начал санацию ФК «Открытие», сообщается в релизе регулятора.

«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», - говорится в сообщении ЦБ.

Меры направленны на повышение финансовой устойчивости банка, уточняет ЦБ. Планируется, что «Открытие» будет работать в обычном режиме.

На фоне сообщения о введении временной администрации в ФК «Открытие» акции банка поднялись на 2,3%, сообщает РИА Новости.

25 августа «Ведомости» узнали о планируемом переходе «Открытия» в собственность ЦБ. Владелец банка Вадим Беляев опроверг эту информацию.

За июнь—июль из банка забрали более 620 млрд рублей.

Деньги из банка начали выводить после того, как 3 июля Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило банку рейтинг BBB-, который лишил его возможности работать со средствами госкомпаний и пенсионных фондов. Затем агентство поставило позиции банка на пересмотр с негативным прогнозом.

Столь низкий рейтинг частному системообразующему банку был присвоен впервые и вызвал удивление у инвесторов.