Суд признал законным продление испытательного срока Алексею Навальному

Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда о продлении на год испытательного срока политику Алексею Навальному. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, Навальному за эти административные правонарушения уже были вынесены предупреждения, поэтому сторона защиты была «категорически» против продления срока. Кобзев пояснил, что Навальному продлили срок, по сути, за те же нарушения, за которые его уже судили.

По мнению защитника, прошение о продлении срока на один год совершенно немотивированно. «По уголовному кодексу это максимальный размер продления срока, непонятно, зачем продлевать, если до конца срока по „Ив Роше“ осталось еще два года», — сказал он.

Кобзев также отметил, что в решении суда не было указано, как продление срока может повлиять на исправление.

Адвокат добавил, что сторона защиты еще не решила, будет ли она обжаловать это решение в Конституционном суде.

Ранее Симоновский районный суд Москвы удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о продлении испытательного срока Навальному до 30 декабря 2020. Суд отметил, что осужденный в период испытательного срока неоднократно привлекался к административной ответственности.

Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными по делу о хищении 31 млн рублей «Ив Роше». Алексей Навальный получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока.

Анастасия Тороп