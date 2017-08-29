Аксенов сообщил об уходе с поста главы администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об уходе со своего поста по состоянию здоровья. Об этом рассказал глава полуострова Крым Сергей Аксенов в своем фейсбуке.

Аксенов также сообщил, что первый заместитель Александр Овдиенко и заместитель Юрий Тур также покинут свой пост по собственному желанию.

«Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе», — считает Аксенов.

Напомним, Геннадий Бахарев находится в санкционном списке США и Евросоюза.

Отметим, что это не первые кадровые изменения, которые произошли на полуострове за последнее время. 10 июля министр транспорта Крыма Анатолий Волков написал заявление об отставке по собственному желанию.

Ранее Госсовет Крыма проголосовал за назначение нового председателя регионального правительства. Им стал экс-глава Судака Владимир Серов.

Кроме того, на место министра курортов и туризма Крыма депутаты согласовали руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко.

Смену кадров в руководстве Крыма Аксенов назвал естественным необходимым процессом, «направленным на повышение эффективности власти».

Максим Прошкин