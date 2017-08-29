Администрация Петербурга потребовала выселить Европейский университет из особняка в центре города

Городской комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга потребовал освободить особняк Кушелева-Безбородко, занимаемый Европейским университетом. Об этом сообщает Интерфакс.

«Вступившим в силу решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12 апреля 2017 года подтверждена законность расторжения договора аренды в отношении здания, заключенного между комитетом имущественных отношений и автономной некоммерческой организацией "Европейский университет в Санкт-Петербурге. Здание подлежит освобождению», — сказал агентству заместитель председателя комитета Александр Герман.

По его словам, в настоящее время решается вопрос создания в особняке IT-центра дополнительного образования детей.

10 августа Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал право городских властей на разрыв договора об аренде Европейским университетом особняка Кушелева-Безбородко.

Таким образом, вуз окончательно лишился права занимать здание.

Ранее Европейский университет обратился в Рособрнадзор с просьбой аннулировать образовательную лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. Старой вуз лишился из-за претензий ведомства.

Европейский университет в Петербурге был создан в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Вуз специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.