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В Москве умер скрипач Дмитрий Коган
Российский скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.
По данным агентства, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.
Дмитрий Коган родился в 1978 года в семье дирижера Павла Когана и пианистки Любови Казинской. В десять лет он впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать — с оркестром в Большом зале Московской консерватории.
В 2010 году Коган удостоился звания «Заслуженный артист России» .