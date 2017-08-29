В Москве умер скрипач Дмитрий Коган

Российский скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.

По данным агентства, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Коган родился в 1978 года в семье дирижера Павла Когана и пианистки Любови Казинской. В десять лет он впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать — с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 2010 году Коган удостоился звания «Заслуженный артист России» .