Выступающие против строительства завода разбили палатку в фойе правительства Ульяновской области

В обед вторника, 29 августа, противники строительства цементного завода в Теренгульском районе разбили палатку прямо в здании областной администрации. Около пятнадцати человек, которые приехали в Ульяновск из палаточного лагеря голодающих в знак протеста, требовали встречи с губернатором Сергеем Морозовым. Глава региона оказался в командировке, а протестующих к вечеру смогли проводить из здания правительства только после вмешательства ОМОНа.

Около 11 часов по местному времени возле здания администрации Ульяновской области остановился автомобиль, с которого транслировались аудиозапись с призывом к губернатору Сергею Морозову остановить строительство китайского цементного завода в Теренгульском районе. Больше десяти активистов вместе с депутатом Государственной Думы от КПРФ Алексеем Куринным вошли в здание.

Граждане разбили палатку в фойе с требованиями встречи с губернатором.

Сотрудники администрации сообщили, что Сергей Морозов находится в служебной командировке. Где именно находится губернатор, никто в облправительстве объяснить ни смог. Далее ни председатель областного правительства Александр Смекалин, ни заместитель губернатор по вопросам внутренней политики Ольга Никитенко не смогли по их собственным словам дозвониться до Морозова и узнать — посетит ли в эту субботу глава региона встречу с жителями протестующих сел.

Протестующие отказались покидать здание правительства до тех пор, пока не получат ответ от губернатора. После того, как в администрации в 18 часов закончился рабочий день и большинство сотрудников покинули издание, в фойе появился ОМОН. Сотрудники взяли в кольцо протестующих, журналистов и депутата Алексея Куринного с его помощниками. Командира отряда попросили еще раз попробовать связаться с губернатором. Пока в течение часа все ждали ответа, протестующие читали стихи о малой родине и спели «Интернационал».

Связаться с губернатором вновь не удалось. Активистам предложили покинуть здание, а депутату Куринному, которой обладает неприкосновенностью, остаться. Но такой вариант не удовлетворил жителей Теренгульского района. Однако в итоге протестующие и ОМОН просто мирно разошлись.

Артем Горбунов, специально для «Новой газеты»