Фигуранта «дела реставраторов» арестовали по делу о хищении при строительстве резиденции президента

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева по делу о хищении средств, выделенных на строительство президентской резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Сергеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества) и ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Накануне суд в Санкт-Петербурге приговорил Дмитрия Сергеева по «делу реставраторов» к 4,5 годам условного заключения. После вынесения решения его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в хищении бюджетных средств на реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево.

Ранее задержанный признал вину в хищении средств, выделенных из бюджета, на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Напомним, расследование «дела реставраторов» началось в марте прошлого года. Оно связано с хищениями при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. Основным обвиняемым по делу проходит бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

СМИ также сообщали, что при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево были похищены денежные средства. Источники отмечали, показания по делу дал арестованный петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко, которого обвиняют в контрабанде.