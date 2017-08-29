Европейский культурный парламент попросил Чайку отказаться от обвинений против Серебренникова

Члены Европейского культурного парламента обратились с письмом к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором выразили протест против обвинений в адрес режиссера Кирилла Серебренникова. Письмо опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, члены Европейского культурного парламента, ECP, протестуем против ареста нашего члена и друга Кирилла Серебренникова», — говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что обвинения в адрес Серебренникова в присвоении государственных средств для постановки спектакля «Сон в летнюю ночь» Шекспира, которая, как утверждается, так и не состоялась, абсурдны.

«Мы настоятельно призываем правительство России обеспечить, чтобы великий художник Кирилл Серебренников не стал жертвой политически мотивированной судебной ошибки», — заявили подписавшиеся.

Под обращением подписались 170 человек, в том числе, Генеральный секретарь Европейского культурного парламента Карл-Эрик Норрман.

Европейский культурный парламент — это форум европейских деятелей искусства из 42 стран, который был основан в 2002 году.

В конце августа режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении бюджетных средств в раземере 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, режиссер с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и бывшим генеральным директором студии Юрием Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.

Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Позднее им предъявили обвинение в мошенничестве.

В конце августа Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. Воронову подозревают в том, что она по приказу Серебренникова разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие «заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».