Новая газета

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Неизвестные открыли огонь из BMW на МКАД

Общество

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль, из которого неизвестные стреляли из автоматического оружия на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«В ходе проведения мероприятий предусмотренных планом "Перехват", автомашина BMW, из которой, по предварительной информации, велась стрельба, сотрудниками полиции была задержана на ул. Дмитрия Ульянова», — сказал в пресс-службе.

Во вторник вечером очевидцы сообщили о выстрелах предположительно из автоматического оружия на юго-западе МКАД.

Теги:
дороги, полиция
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