Неизвестные открыли огонь из BMW на МКАД

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль, из которого неизвестные стреляли из автоматического оружия на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«В ходе проведения мероприятий предусмотренных планом "Перехват", автомашина BMW, из которой, по предварительной информации, велась стрельба, сотрудниками полиции была задержана на ул. Дмитрия Ульянова», — сказал в пресс-службе.

Во вторник вечером очевидцы сообщили о выстрелах предположительно из автоматического оружия на юго-западе МКАД.