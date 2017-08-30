«Коммерсант» узнал о планах «крупнейшей реформы» в авиастроительной отрасли

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) скоро приступит к «крупнейшей реформе отрасли». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров промышленных предприятий и источники в аппарате правительства и Минпромторге.

По словам собеседников издания, Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), авиастроительную компанию «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) объединят в единое юридическое лицо.

Как утверждают источники «Коммерсанта», предстоящая реформа связана с сокращением гособоронзаказа. Правительство делает ставку на развитие гражданского сегмента, который по своим объемам «не уступает военным программам», пишет газета.

Кроме того, как отмечает «Коммерсант», в отрасли ожидают, что экономия от объединения ОАК, «Иркут» и ГСС составит около 50 млрд рублей.

Отмечается, что за основу реформы возьмут опыт концерна Airbus. По словам собеседника издания, «европейский опыт оказался успешным — сократились уровни управления, оптимизировались издержки».

Официально объявить о реформировании отрасли, как отмечает газета, планируют на встрече советов директоров ОАК, ГСС и «Иркута», которая намечена на первое сентября.