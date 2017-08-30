Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск ракеты Северной Кореей

Совбез ООН осудил последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей и призвал правительство страны прекратить испытания. По мнению дипломатов, запуски ракет КНДР представляют угрозу не только для региона, но и для всех государств-членов ООН. Об этом говорится в заявлении Совбеза, копию которого опубликовала в своем твиттере шведская дипмиссия в международной организации.

По мнению дипломатов, Пхеньян целенаправленно подрывает мир и стабильность в регионе, чем нарушает ряд международных соглашений. Совбез ООН предлагает принять «немедленные и конкретные действия» по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Накануне Северная Корея произвела пуск ракеты в сторону Японии. 26 августа КНДР уже запускала баллистические ракеты малой дальности в сторону Японии. Они пролетели 250 км и упали в море.

Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел санкции против Северной Кореи после пуска баллистических ракет 28 и 4 июля. По мнению экспертов США, ракеты «Хвасон-14», испытания которых проводил тогда Пхеньян, способны долететь до Аляски.