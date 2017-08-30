Депутат объяснил идею перенести начало учебного года на первое октября

Перенос начала учебного года в России на первое октября позволит «более эффективно использовать теплое время года для отдыха детей». Об этом «Парламентской газете» рассказал один из инициаторов законопроекта о переносе начала учебного года, первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин.

«Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц. То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля. Также мы предлагаем увеличить межчетвертные каникулы», — пояснил Деньгин.

По словам депутата, законопроект предусматривает возможность выбора органами местного самоуправления даты начала летних каникул — в мае или в июне. Как утверждает Деньгин, о подобных нововведениях уже давно просят различные регионы страны.

По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», отмечает «Парламентская газета».

Законопроект, который разрешает муниципалитетам переносить начало учебного года в школах с первого сентября на первое октября, внесли в Госдуму накануне.