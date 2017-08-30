ФСИН планирует запретить начальникам тюрем хранить деньги за рубежом

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует запретить сотрудникам центрального аппарата и некоторым должностным лицам ведомства держать деньги в иностранных банках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, высшим должностным лицам ФСИН запретят иметь счета или вклады, а также хранить наличные и ценности в расположенных за пределами России иностранных банках. Также чиновникам запретят владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Необходимость принятия таких мер в ведомстве связали с национальной безопасностью России.

Уточняется, что запрет коснется всех должностей в центральном аппарате ФСИН. Исключение составляют сотрудники ведомства, назначение и увольнение которых происходит по решению президента России.

Запрет на размещение денег за рубежом также распространяться на начальников и их заместителей в учреждениях, находящихся в подчинении ФСИН, в территориальных органах службы и подведомственных ФСИН федеральных государственных унитарных предприятиях.

В мае 2013 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий чиновникам иметь счета и хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.