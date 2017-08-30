Сын Трампа согласился дать показания по «российскому делу» в Сенате США

Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился выступить в Сенате США по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из членов сенатского комитета.

По словам собеседника телеканала, слушания будут проходить в закрытом режиме. Точная дата встречи пока не называется. Однако отмечается, что слушания должны пройти не позднее сентября.

О том, что Дональд Трамп-младший собирался выступить в сенате на слушаниях по «российскому делу», 20 июля сообщало агентство Reuters.

Ранее стало известно, что бывший глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентскую гонку США, сформировал коллегию присяжных для расследования этого дела. Сообщалось, что в рамках расследования он также проверит переписку Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, а также обстоятельства их встречи.