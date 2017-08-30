МВД предложило наказывать за незаконное трудоустройство иностранцев
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило ввести наказание за незаконное трудоустройство иностранцев. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, российским компаниям, нанимающим иностранцев, которые в миграционной карте не заявили «работу» как цель въезда в страну, грозит штраф на сумму от 250 тысяч до 800 тысяч рублей. Кроме того, возможна приостановка деятельности компании на срок до трех месяцев.
Также в случае, если мигрант работает в России без трудового договора, наказывать предполагается как самого мигранта, так и компанию, в которой он работал. Иностранцу в таком случае грозит штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с выдворением из страны. Компанию при этом могут оштрафовать на сумму от 250 тысяч до 800 тысяч рублей или приостановить ее работу на срок до трех месяцев.
Ранее в июне МВД разработало концепцию миграционной политики на 2018—2020 годы, согласно которой предлагается перенаправлять мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион.