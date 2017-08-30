Новая газета

помним

30 августа — день рождения Анны Политковской

В Москве задержали бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова

Общество

В Москве полиция задержала бывшего члена Совета Федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена.

«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал собеседник агентства.

По информации источника Интерфакса, Джабраилова задержали за стрельбу из пистолета в одной из московских гостиниц.

Дополняется

Теги:
задержания, чечня
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera