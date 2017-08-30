В Москве задержали бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова
В Москве полиция задержала бывшего члена Совета Федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена.
«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал собеседник агентства.
По информации источника Интерфакса, Джабраилова задержали за стрельбу из пистолета в одной из московских гостиниц.
Дополняется