В Москве задержали бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова

В Москве полиция задержала бывшего члена Совета Федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена.

«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал собеседник агентства.

По информации источника Интерфакса, Джабраилова задержали за стрельбу из пистолета в одной из московских гостиниц.

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