В Красноярске владелицу сгоревшего дома престарелых поместили под домашний арест

Владелицу частного дома престарелых в Красноярске, где в результате пожара погибли три человека, поместили под домашний арест. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по региону.

«Суд избрал меру пресечения владелице частного пансионата в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

47-летнюю женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

В понедельник в доме престарелых в Красноярске произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека, 34 были эвакуированы.

По одной из версий следствия, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания.