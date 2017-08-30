Россия отчиталась перед ООН по военным расходам за 2016 год

Военные расходы России за 2016 год составили 2,1 трлн рублей, чем за предыдущий год, следует из отчетности, переданной Управлению ООН по вопросам разоружения (UNODA).

Такой вид отчета является альтернативным источником, из которого можно узнать, сколько Россия потратила на оборону. ООН рекомендует предоставлять данные до 30 апреля, однако Россия передала их 30 июня.

Как подсчитали РБК, эти данные разошлись с расходами федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» на 1,7 трлн рублей. Издание отмечает, что эта цифра включает и секретные расходы.

«Есть открытая часть бюджета, а есть закрытая. Минобороны отчитывается по закрытой части бюджета вплоть до копейки перед Счетной палатой, Минфином и другими ведомствами. Но закрытая часть бюджета никогда в открытый доступ не попадает», — говорит собеседник РБК.

Тем не менее из предоставленных данных следует, что на Военно-морской флот в 4,5 раза, а на Военно-воздушные силы почти в пять раз. Затраты на другие виды войск составили более 60% общих расходов.

Максим Прошкин