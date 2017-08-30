Лужков займется производством витаминов для кровеносной системы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет производить витаминный препарат рутин, укрепляющий кровеносные сосуды человека, на территории своего агрокомплекса в Калининградской области, сообщает РИА Новости.

«В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 га, на котором выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая», — сказали РИА Новости помощники Лужкова.

Витаминный препарат, который задумал производить экс-мэр, относится к группе так витамина P. В естественных условиях рутин содержится в листьях гречихи, одуванчика, руты душистой, розмарина.

Витаминный препарат уменьшает проницаемость и ломкость капиллярных сосудов.

Напомним, в марте 2015 года Лужков начал производство гречки в Калининградской области по просьбе губернатора региона Николая Цуканова из-за дефицита крупы.

Максим Прошкин