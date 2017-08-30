Генпрокуратура начала проверку «Пока все дома» из-за скандала с сиротами

Генпрокуратура России организовала проверку сведений о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепрограммы «Пока все дома» на «Первом канале». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных по данным СМИ Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщениях.

По итогам проверки прокуратура даст оценку законности действий всех причастных к обстоятельствам лиц.

При этом ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил, что «впервые слышит» о проверке программы, пишет РБК.

«Мы уже 10 лет готовы к любым проверкам, ведь мы уже 10 лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес — лучше спросить тех, кто его инсценировал. Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что передача «Пока все дома» перестанет выходить на «Первом канале» из-за скандала, связанного с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах.

Такое решение было принято после проверки, организованной сами телеканалом, из-за сообщений о том, что ведущие передачи Тимур и Елена Кизяковы брали деньги из нескольких источников за производство «видеопаспортов» детей-сирот. Они демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители.

Выяснилось, что ООО «Дом» получала деньги на эту рубрику от телеканала (за производство программы на аутсорсе), от государства (за производство «видеопаспортов» детей) и от спонсоров.

В пресс-службе «Первого канала» пока не прокомментировали информацию о расторжении договора с ООО «Дом». Тимур Кизяков, а также совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков заявили, что им о расторжении договора неизвестно.