Парк Горького объявил тендер на строительство домика для лебедей за 4 млн рублей
Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени Горькова задумалась построить домик для лебедей за 4 248 537,15 рублей. Извещение о конкурсе размещено на сайте Госзакупок.
Согласно документу, домик должен будет появиться на Малом Голицынском пруду. Заявки на строительство конструкции принимаются до 22 сентября, а итоги конкурса подведут 20 октября.
«Новая газета» отправила запрос в администрацию парка Горького.
Напомним, в октябре 2016 года в парке сменился директор, на пост назначили Марину Люльчук. Она заявила, что комплексное благоустройство всех московских парков спланировано до 2018 года, а все анонсированные предыдущим руководством программы будут продолжены.
Отметим, что в 2015 году решено было объединить в одну учреждение сам Парк Горького, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк искусств «Музеон» вместе с Крымской набережной.
Максим Прошкин