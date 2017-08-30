Парк Горького объявил тендер на строительство домика для лебедей за 4 млн рублей

Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени Горькова задумалась построить домик для лебедей за 4 248 537,15 рублей. Извещение о конкурсе размещено на сайте Госзакупок.

Согласно документу, домик должен будет появиться на Малом Голицынском пруду. Заявки на строительство конструкции принимаются до 22 сентября, а итоги конкурса подведут 20 октября.

«Новая газета» отправила запрос в администрацию парка Горького.

Напомним, в октябре 2016 года в парке сменился директор, на пост назначили Марину Люльчук. Она заявила, что комплексное благоустройство всех московских парков спланировано до 2018 года, а все анонсированные предыдущим руководством программы будут продолжены.

Отметим, что в 2015 году решено было объединить в одну учреждение сам Парк Горького, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк искусств «Музеон» вместе с Крымской набережной.

Максим Прошкин