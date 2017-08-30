Для хакеров из «Шалтая-Болтая» попросили 2,5 и 3 года колонии-поселения

Прокуратура попросила признать виновными участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» и приговорить Константина Теплякова к 3 годам, а Александра Филинова к 2,5 годам колонии-поселения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Наталью Земскову.

Рассмотрение уголовного дела по статье «неправомерный доступ к охраняемой законом информации» (ст. 272 УК РФ) проходит в закрытом режиме.

Ранее в качестве свидетеля обвинения был допрошен лидер «Шалтай-Болтая» Владимир Аникеев. Дело против него было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, поскольку Аникеев признал свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации и дал показания на сообщников.

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах. В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, журналиста Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, но Аникеев и адвокаты участников «Шалтай-Болтая» отвергают возможную связь этих двух дел.