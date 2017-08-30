«Первый канал» рассказал о похищении своего журналиста в Киеве

Неизвестные похитили в Киеве журналистку «Первого канала» Анну Курбатову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

По информации «России 24», сотрудницу телеканала «увезли в неизвестном направлении» в центре города. Корреспондентку могли задержать сотрудники СБУ.

Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в разговоре с РБК назвала «глупостью» информацию о похищении журналистки «Первого канала».

«Мы не занимаемся похищениями. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства», — сказала Гитлянская.

Отметим, что Курбатова была внесена в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».

Курбатова последнее время готовила сюжеты из Киева, которые были посвящены Дню независимости Украины, а также депортации испанских журналистов.

Максим Прошкин