Программа «Пока все дома» выйдет на канале «Россия-1»

Программа «Пока все дома», контракт с которой расторг «Первый канал», выйдет на «России-1». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По данным издания, в сетке вещания программа стоит 10 сентября.

В среду стало известно, что Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома» из-за скандала с финансированием роликов о детях-сиротах.

Ранее сообщалось, что передача перестанет выходить на «Первом канале». Такое решение было принято после проверки, организованной сами телеканалом, из-за сообщений о том, что ведущие передачи Тимур и Елена Кизяковы брали деньги из нескольких источников за производство «видеопаспортов» детей-сирот. Они демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители.

Выяснилось, что ООО «Дом» получала деньги на эту рубрику от телеканала (за производство программы на аутсорсе), от государства (за производство «видеопаспортов» детей) и от спонсоров.

Напомним, в августе с «Первого канала» на «Россию-1» перешел телеведущий Андрей Малахов.