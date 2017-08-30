В Кремле объяснили «дело Серебренникова» контролем за госрасходами

Дело о хищении государственных средств, по которому задержали режиссера Кирилла Серебренникова, возбуждено в рамках контроля за расходованием бюджетных средств, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что происходит — это и есть контроль за расходование средств. Те, кто использует государственные деньги, должны соответствовать критериям контроля и подотчетности», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать, как в Кремле оценивают происходящее.

Пресс-секретарь также призвал не политизировать это дело. Считать арест Серебренникова проявлением цензуры также нельзя, считает Песков.

Напомним, в конце августа режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

Показания против режиссера дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. По ее словам, Сербренников с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и бывшим генеральным директором студии Юрием Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств.

Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены на постановки и театральные фестивали.

В конце августа Следственный комитет также объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. Женщину подозревают в том, что она по приказу Серебренникова разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие «заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».

Максим Прошкин