В СБУ сообщили о выдворении журналистки «Первого канала» из Украины

Российскую журналистку «Первого канала» Анну Курбатову депортируют из Украины. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения», — написала она.

Ранее «Первый канал» сообщил о похищении своего корреспондента в Киеве. Елена Гитлянская в разговоре с РБК назвала «глупостью» данную информацию.

«Мы не занимаемся похищениями. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства», — сказала Гитлянская.

Отметим, что Курбатова была внесена в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».

Курбатова последнее время готовила сюжеты из Киева, которые были посвящены Дню независимости Украины, а также депортации испанских журналистов.