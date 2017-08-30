Парк Горького объяснил необходимость 4 млн рублей на домик для лебедей

Большая часть денег, которая может быть потрачена на сооружение домика для лебедей в Центральном парке культуры и отдыха имени Горькова, уйдет на строительство «высокотехнологичных понтонов», рассказали «Новой газете» в пресс-службе парка.

По словам сотрудников пресс-службы, новые понтоны прослужат около 100 лет и при этом не окажут негативного воздействия на экосистему Малого Голицынского пруда.

Кроме того, в планах парка увеличить численность птиц, поэтому примерная площадь нового сооружения составит около 40 кв.м.

«Дополнительные сложности заключаются в том, что работы будут проведены на территории памятника культурного наследия», — поясняют в пресс-службе парка Горького.

Более того, в парке может появиться панорамные стеклянные витражи, а в нескольких отсеках нового домика «предусмотрены проруби для птиц, через которые они могут выплыть наружу».

Ранее на сайте Госзакупок администрация парка разместила заявку на строительство домика для лебедей за 4,2 млнрублей. Заявки на строительство конструкции будут приниматься до 22 сентября, а итоги конкурса подведут 20 октября.